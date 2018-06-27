Товарооборот Тульской области и Кубы превысил $1 млн

26 июня губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Куба Херардо Пеньяльвером.



Глава региона отметил, что российско-кубинские отношения проверены временем. Между странами сложились давние стратегические отношения. В прошлом году совместный товарооборот превысил $290 млн.

«Тульская область всегда готова вносить свой вклад в развитие сотрудничества. Это касается всех сфер – торговли, образования, науки, медицины, культуры, туризма и спорта. Товарооборот нашего региона и Кубы в прошлом году составил чуть более $1 млн. Нашему сотрудничеству есть куда развиваться. Правительство Тульской области будет оказывать всестороннюю поддержку компаниям Кубы», — подчеркнул Дюмин.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере здравоохранения.