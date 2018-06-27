Компания недвижимости вложится в Платоновский парк Тулы

26 июня прошел пресс-тур по объектам благоустройства на территории Платоновского парка.



В мероприятии приняли участие министр природных ресурсов и экологии Юрий Панфилов и директор компании инвестора ООО «Управление недвижимостью» Евгений Демин.

Реконструкция Платоновского парка по поручению губернатора Алексея Дюмина и поддержке правительства региона началась летом 2016 года. Проект полностью реализуется на средства инвестора.

«Основная идея — создание природного рекреационного парка, разделенного на две части: зону культуры и отдыха и зону природы и прогулок. Министерство участвует на всех стадиях реализации проекта. Нам важно чтобы все требования были соблюдены и парк в полной мере стал украшением нашего города», — сообщил Панфилов.

В данный момент инвестор приступил ко второму этапу благоустройства, который планируется завершить ко Дню города.

По словам Демина, зона природы и прогулок расположится в восточной и южной части парка. Его планируется обустроить при практически полной сохранности существующих насаждений и природных ландшафтов. Дорожки будут повторять естественные изгибы рельефа местности. Особое внимание при этом будет уделено созданию систем полян и плотных групп растительности.

В южной части парка предусмотрено устройство спортивных и детских зон с организацией соответствующих площадок (детская площадка, площадка для воркаута, а также две многофункциональных спортивных площадки для игр в волейбол, баскетбол и футбол) и дополнительная автопарковка для посетителей.

Также запланировано сооружение двух лестничных спусков к зонам родника и верхнего пруда; обустройство пешеходной дорожки общей протяженностью более 1100 м с целью замкнуть в кольцо прогулочный маршрут по парку; восстановление верхнего пруда и плотины; обустройство мест отдыха вдоль прогулочного маршрута (лавочки, обзорные зоны, ротонда), благоустройство родника; монтаж пешеходного моста длиной 20 м, установка декоративных ограждений.

По окончании работ по благоустройству планируется высадка не только произрастающих в парке пород, но и хвойных деревьев и кустарников.