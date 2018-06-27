Дюмин: К борьбе с наркоманией нужно привлекать РПЦ

26 июня под председательством губернатора Алексея Дюмина состоялось заседание антинаркотической комиссии в Тульской области.



Глава региона отметил, что сейчас в Тульской области на учете состоят более 2,5 тыс. наркопотребителей.

«Наша задача – бороться за каждого человека. К сожалению, лечение не всегда даёт результат. Одними медицинскими мерами здесь не справиться. Обязательно нужна последующая социальная реабилитация, чтобы люди могли вернуться к нормальной жизни», — сказал губернатор.

По словам Дюмина, огромное значение имеет работа по мотивированию тех, кто употреблял наркотики, к прохождению лечения и к последующей ресоциализации. Это долгий и трудный путь, многие не выдерживают и срываются. Поэтому важно, чтобы в этой деятельности принимали участие все: и органы исполнительной власти, и правоохранители, и органы местного самоуправления. Необходимо также привлекать представителей общественных организаций и Русской Православной Церкви.