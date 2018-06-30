Приговором Новомосковского городского суда от 18 января 2018 года, вступившим в законную силу 11 апреля 2018 года, бывший сотрудник УФСИН Денис Ерзунов признан виновным в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).



Также Ерзунов признан виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконные действия в пользу взяткодателя) и в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество, то есть получение взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).

Судом Ерзунову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4,5 года с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функции представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций на срок 3 года и штрафа в размере 150 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Тульского областного суда от 11 апреля 2018 года приговор Новомосковского городского суда от 18 января 2018 года в отношении Ерзунова оставлен без изменения.

Судом первой инстанции и судом апелляционной инстанции установлено, что Ерзунов признан виновным в получении взяток в виде денег на общую сумму 47,7 тыс. рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

В соответствии со статьей 169 Гражданского кодекса РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

В связи с этим Новомосковский городской прокурор в соответствии со статьей 45 ГПК РФ в интересах Российской Федерации обратился в Донской городской суд с иском в порядке гражданского судопроизводства к Ерзунову о взыскании денежных средств, полученных им в качестве взятки. Исковое заявление принято судом к производству.