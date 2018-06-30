В соседних с Тульской областях вводят налог на самозанятость

С 1 января 2019 года в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях появится новый налог.



Это тест особого налогового режима для самозанятых и индивидуальных предпринимателей без наемных сотрудников. Закрепить правовой статус самозанятых поручал президент России Владимир Путин.

Самозанятым нужно будет скачать приложение, работающее как касса, пройти биометрическую идентификацию и привязать к приложению банковскую карту или счет, с которого будет списываться налог.

Для тех, кто оказывает услуги людям, ставка налога будет в районе 3%, а компаниям — 6%. Налог с этих доходов заменит НДФЛ и страховые взносы.

Использовать новый режим можно будет, только если доход не превышает 10 млн рублей в год, а предприниматель не занимается определенными видами деятельности, например розничной торговлей.

За 2017 году в неформальном секторе трудилось, по данным Росстата, 19,8% всех занятых россиян — более 14 млн человек. В 2016 году их доля достигала 21,2%. Нелегальная занятость приводит к потере около 500 млрд рублей страховых взносов, оценивал в 2016 году Минтруд.