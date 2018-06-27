Госдолг Тульской области за время работы Дюмина вырос на 2,7 млрд рублей

Объем государственного долга Тульской области на 1 января 2018 года составил 18,6 млрд рублей, озвучил министр финансов региона Владимир Юдин.



Госдолг по ценным бумагам составил 2,7 млрд рублей (14,7%), госдолг по кредитам от коммерческих банков – 6,2 млрд рублей (33,2%), госдолг по кредитам – 9 млрд рублей (52,1%). Муниципальный долг составляет 5 млрд рублей.

Таким образом, с начала работы губернатора Алексея Дюмина госдолг Тульской области вырос на 2,7 млрд рублей. На момент прихода в регион Дюмина госдолг составлял 15,9 млрд рублей. С августа 2011 года по февраль 2016 года, то есть за время, когда областью руководил Владимир Груздев, он вырос с 6,92 млрд рублей более чем в два раза.