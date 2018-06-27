Новомосковские общественники высказались против повышения пенсионного возраста.



Вчера в здании администрации Новомосковска состоялось заседание Общественного совета муниципального образования. На повестке дня стоял ряд важных вопросов, в числе которых повышение пенсионного возраста.

В ходе заседания новомосковцы рассмотрели поручение областной Общественной палаты, которая просила коллег выразить мнение общественности города по вопросу назревающей пенсионной реформы. После продолжительных обсуждений все члены совета единодушно высказались против увеличения сроков выхода на пенсию, сообщает «Новомосковск сегодня».

Тогда как сам глава областной Общественной палаты Александр Воронцов считает пенсионную реформу необходимой.

«Если мы поднимаем возраст мужчин до 65 лет, то впереди у него еще 20 лет работы. Здесь у нас идет корреляция с указом президента — роль наставничества, то есть эти люди, работая, во-первых, готовят и себе смену, во-вторых, они имеют возможность подготовить именно профессионалов, но при этом их не надо выдавливать, им надо дать возможность работать… Естественно, люди должны понимать, что главная цель изменений в пенсионном законодательстве — повышение уровня жизни людей. Вот это надо им объяснить», — цитирует его «МК — в Туле».