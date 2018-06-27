Президентский грант пошёл лесом?

В 2017 году АНО Центр перспективного развития «Экогород Новый Мир» выиграл президентский грант в размере 4,6 млн рублей на лабиринт «Лес межнационального единства». 3 млн планировалось потратить на посалочный материал.



В мае 2018 года представитель ООО «Международное агентство рекордов и достижений» выдал директору Центра сертификат об установленном рекорде в номинации «Самый большой растительный лабиринт».

Но по факту растительного лабиринта там нет, обнаружила тулячка Елена Гуденчук и рассказала об этом в фейсбуке.

«Есть поле, где трактор вскопал серию концентрических окружностей (грядок). Есть какое-то количество высаженных этой весной кустарников и молодых деревьев. Но это никак не „растительный лабиринт“! То есть, выходит дело, за сравнительно небольшие деньги можно попросить АВАНСОМ зарегистрировать любой прожект, если авторы сумели его умело представить на своих сайтах?» — пишет она.