Почему в Тульской области поднимают тарифы на коммунальные услуги

Тарифы на коммунальные услуги в Тульской области вырастут с 1 июля 2018 года, сообщил председатель облкомитета по тарифам Дмитрий Васин.



Как пояснил он, пересмотр тарифов связан с увеличением стоимости природного газа и электрической энергии, ежегодной индексацией зарплат работников коммунальной сферы, снижением объемов поставляемых ресурсов и другими факторами. Для ряда коммунальных компаний причиной изменения тарифов является включение в них средств на реализацию инвестиционных программ по реконструкции сетей и оборудования.

По словам председателя комитета, тарифы на электрическую энергию изменятся на 3,5%. Для городского населения – с 4 руб. до 4 руб. 14 коп. за кВт.ч. Для жителей сельской местности и для горожан, проживающих в домах с электроплитами и электроотопительными установками, сохранен понижающий коэффициент 0,7. Тарифы для этих категорий потребителей изменятся на 10 коп. – с 2 руб. 80 коп. до 2 руб. 90 коп.

Тариф на газ для населения с 1 июля изменится на 3,3%. Все составляющие данного тарифа – оптовая цена газа, тариф на его транспортировку и плата за снабженческо-сбытовые услуги утверждаются на федеральном уровне.

В соответствии с действующим законодательством, тарифы на электроэнергию и газ устанавливаются едиными по региону, а на тепло и воду – по ресурсоснабжающим организациям, которых в сфере теплоснабжения около 100, а в сфере водоснабжения и водоотведения – около 130. Тарифы на тепловую энергию, а также на воду и стоки изменятся в среднем по Тульской области на 6,6%.

«Несмотря на тарифные заявки ресурсоснабжающих организаций, нам удалось удержать средний по региону индекс платы граждан по всему набору коммунальных услуг на уровне 4,8%, определенном Правительством Российской Федерации. По итогам анализа материалов тарифных дел комитетом было отклонено почти 5,5 млрд рублей затрат, которые могли бы лечь на карман потребителя», — сказал Васин.