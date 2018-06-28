Как в Ефремове муниципалы мухлюют с декларациями

Прокуратура обнаружила, что муниципальные служащие комитета по образованию администрации Ефремова допускают нарушения при предоставлении декларационных сведений.



Так, один из сотрудников в разделе о недвижимом имуществе не указал находящийся в собственности земельный участок и не отразил доход от банковских вкладов. Другой занизил размер земельного участка, находящегося в собственности. Третий не указал текущий счет, открытый в банке, и занизил сумму дохода от продажи автомобиля.

По результатам проверки межрайонной прокуратурой главе администрации Ефремова внесено представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции.