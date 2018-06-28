Шерина спросили про узловский мусор

27 июня заместитель председателя правительства Тульской области Валерий Шерин провел личный прием граждан.



Обращения жителей касались стимулирования деятельности народных дружин, экологической и продовольственной безопасности, взаимодействия власти и общества, функционирования общественных советов, а также предполагаемого строительства мусороперерабатывающего комплекса в Узловском районе, рапортует пресс-служба облправительства. Подробности обращений, впрочем, не раскрывает.

Ранее жители Узловой выступили против строительства мусорперерабатывающего завода на окраине населённого пункта, заявив о готовности собирать подписи под обращением к губернатору. Также они заметили, что под Узловую ездят большегрузы, предположительно, с московским мусором.