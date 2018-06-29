Кимовская администрация снесла аварийные дома только после суда

Кимовский прокурор обратился в суд с требованием обязать администрацию района снести расселенные аварийные двухэтажки по улицам Калинина, 4 и Пионерская, 1.



Эти дома были признаны аварийными и непригодными для проживания ещё в 2001 году, в 2015 году их жильцы получили благоустроенные жилые помещения в домах-новостройках. Согласно программе переселения, дома подлежали сносу во втором квартале 2016 года, однако на момент подачи исковых заявлений они снесены не были, в домах отсутствовала кровля, остекление окон, доступ посторонних лиц в дома был не ограничен.

29 января 2018 года Кимовским городским судом исковые требования прокурора были удовлетворены в полном объеме. 27 июня работы по сносу аварийных многоквартирных домов произведены.