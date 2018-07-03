В Тульской области чиновники приняли работы по кадастровому учету братской могилы, которых не было

Прокуратура Тепло-Огаревского района обнаружила несоблюдение законодательства при постановке на кадастровый учет земельных участков под братскими могилами с захоронением воинов, погибших в боях в период Великой Отечественной войны.



Согласно федеральному закону, увековечению подлежит память погибших в ходе военных действий, при выполнении других боевых задач или при выполнении служебных обязанностей по защите Отечества. Ответственность за содержание мест захоронения, оборудование и оформление могил и кладбищ погибших возлагается на органы местного самоуправления.

Проведенной проверкой установлено, что в целях формирования 23 земельных участков под объектами культурного наследия (памятниками, обелисками, братскими могилами) для постановки их на государственный кадастровый учет администрацией МО Тепло-Огаревский район в 2017 году заключен муниципальный контракт с воронежским ООО «Земельные изыскания».

Земельный участок, расположенный в селе Покровское под братской могилой включен в объем оказываемой по муниципальному контракту услуги, но на государственный кадастровый учет не поставлен, границы его не сформированы. Вместе с тем, несмотря на неполноту оказанной услуги, администрацией Тепло-Огаревского района подписан акт приема-передачи, из которого следует, что услуги предоставлены исполнителем и приняты заказчиком в полном объеме. Произведена оплата выполненных работ в полном объеме.

По результатам проверки прокуратурой района в Щекинский районный суд предъявлено административное исковое заявление о признании действий администрации незаконными, обязании провести претензионную работу в целях взыскания с ООО «Земельные изыскания» излишне оплаченных средств за фактически не оказанные услуги. Решением Щекинского районного суда требования прокурора удовлетворены.