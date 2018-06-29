В 2017 году в Тульской области за тяжкие преступления сели 39 подростков

В 2017 году судами Тульской области рассмотрено 215 уголовных дел в отношении 272 несовершеннолетних.



Обвинительные приговоры постановлены по 177 уголовным делам в отношении 225 лиц.

Большинство преступлений, совершенных подростками, являются преступлениями против собственности. Так за совершение краж в 2017 году осуждено почти 120 несовершеннолетних, за совершение грабежей и разбоев – более 30 подростков, за совершение угонов – 10 человек. При этом, большинство указанных преступлений совершено в составе группы лиц.

Нередки среди подростков и преступления против жизни и здоровья граждан. За совершение таких преступлений осуждено порядка 12 подростков, которые совершили преступления, связанные с причинением вреда здоровью как легкого, так и средней тяжести и тяжкого.

Имели место случаи совершения подростками преступлений против половой неприкосновенности граждан. За такие преступления осуждено 4 лица. За совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, осуждено 13 несовершеннолетних.

Из общего количества осужденных несовершеннолетних на профилактическом учете в органах опеки и попечительства, а также в иных органах, входящих в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, состояли 58 лиц.

В состоянии алкогольного либо наркотического опьянения преступления совершили 22 подростка.

В 2017 году к реальному лишению свободы за тяжкие и особо тяжкие преступления осуждено 39 несовершеннолетних, другим осужденным назначались такие виды наказаний как штраф, обязательные и исправительные работы, ограничение свободы.