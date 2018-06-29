Уровень финансовой надёжности Тульской области «умеренно высок»

Рейтинговое агентство RAEX подтвердило рейтинг кредитоспособности Тульской области и кредитный рейтинг долговому инструменту региона (облигациям серии 34004, регистрационный номер RU34004TUL0) на уровне «ruA+».



По рейтингу установлен стабильный прогноз. Рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным.

В соответствии с рейтинговой шкалой рейтинг на уровне «ruA+» означает умеренно высокий уровень кредитоспособности (финансовой надежности) финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации, однако присутствует некоторая чувствительность к воздействию негативных изменений экономической конъюнктуры.

Эксперты агентства отмечают высокую отраслевую диверсификацию структуры экономики региона, высокую бюджетную достаточность. Положительное влияние на уровень рейтинга, по мнению агентства, оказывает невысокий уровень долговой нагрузки с комфортным графиком погашения.

Впервые рейтинг Тульской области рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА) был присвоен в 2012 году на уровне «ruA+» и, несмотря на непростую ситуацию в экономике в целом по стране, регион сохраняет свои позиции, что свидетельствует о взвешенной финансовой политике региона.