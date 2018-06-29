В Узловском районе депутатов лишили специальных мест

Узловской прокуратурой обнаружены несоблюдения требований законодательств о местном самоуправлении и о публичных мероприятиях администрацией МО Смородинское.



Согласно №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления своих полномочий.

Также, по №131-ФЗ, органы местного самоуправления определяют специально отведенные места для проведения встреч депутатов с избирателями, перечень помещений, и порядок их предоставления. Однако в МО Смородинское нормативно-правовые акты, регламентирующие вопросы проведения публичных мероприятий, отсутствуют.

Требования законодательства в части определения специально отведенных мест для проведения встреч депутатов с избирателями, а также перечня помещений, предоставляемых органами местного самоуправления для проведения встреч депутатов с избирателями, порядок их предоставления, не соблюдены. Соответствующие нормативные правовые акты не приняты.

По результатам проверки прокуратурой района на имя главы администрации МО Смородинское внесено представление.