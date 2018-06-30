В Щёкино завели дело на женщину-пристава, которая освобождала должников от обязательных работ

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении исполнителя отдела судебных приставов Щекино и Щекинского района.



Женщина подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, в период с 1 сентября по 31 декабря 2017 года судебный пристав вынесла постановления об окончании 48 исполнительных производств в отношении ряда должников.

В постановлениях она указала, что обязательные работы, назначенные должникам судом, как административное наказание, фактически выполнены, что не соответствовало действительности. Действия судебного пристава повлекли за собой освобождение должников от наказания.