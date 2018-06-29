Животным разрешат ездить в поездах без хозяев

16 июля появится возможность перевозки домашних животных в поездах дальнего следования без сопровождения хозяев.



Сервис будет работать в пилотном режиме в 13 поездах АО «ФПК». Оформить перевозку можно в специализированных багажных кассах. Для этого отравителю необходимо заполнить заявление. Стоимость перевозки будет зависеть от дальности поездки, минимально — 730 рублей.

Возможность самостоятельной перевозки будет распространяться на собак, кошек, птиц и других маленьких теплокровные животных (хомяки, морские свинки, кролики), а также черепах. Животные принимаются к перевозке в клетках (контейнерах), в которых они должны находиться на протяжении всей поездки.

Вместе с питомцем можно отправить в конверте сопроводительные документы (ветеринарный паспорт, метрику, родословную). За состоянием животного во время поездки будут наблюдать проводники пассажирских вагонов.