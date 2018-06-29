На каждого туляка приходится по 205 тонн мусора?

В России сложилась крайне сложная ситуация с хранением и переработкой отходов.



Об этом сообщил во время заседании коллегии Генпрокуратуры в Иркутске первый замгенпрокурора России Александр Буксман, передает ТАСС.

Он привел статистические данные, согласно которым на свалках на территории страны содержатся свыше 30 млрд тонн отходов. Это значит, что на каждого россиянина приходится по 205 тонн мусора.

В год жители страны производят 4 млрд тонн отходов. Общую площадь, которую занимают полигоны и свалки, первый замгенпрокурора оценил в 4 млн га. И эта территория ежегодно увеличивается на 300 тыс. га, отметил он.