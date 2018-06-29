Дождались обысков

Тульский Следственный комитет ведет расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ по факту невыплаты заработной платы работникам «Киреевского завода легких металлоконструкций».



По данным следствия, с 1 января по 15 апреля 2018 года руководство КЗЛМК полностью не выплатило свыше двух месяцев заработную плату в сумме превышающую 16 млн рублей работникам данного предприятия. Ранее сообщалось, что зарплатные долги КЗЛМК превышают 30 млн рублей.

Следователи регионального СК совместно с УЭБ и ПК УМВД провели обыски на предприятии, а также по месту жительства руководства предприятия и учредителей. Проверяются порядок и способы расчетов руководством предприятия с контрагентами.

Ранее арбитражный суд ввёл на «Киреевском заводе лёгких металлоконструкций» процедуру банкротства. В марте этого года завод посещали сотрудники управления Следственного комитета и прокуратуры, тогда руководство предприятия заверило, что планирует оздоровить его и погасить долги — в конце прошлого года они достигали 8 млн рублей (погасить их собирались за счёт поставки продукции для строительства ПГУ-ТЭС в Симферополе).

Сейчас, по словам временного управляющего Марии Ткаченко, идёт аудит предприятия, по результатам которого будет приниматься решение о возможности восстановления платёжеспособности завода либо введения процедуры конкурсного производства. В июле запланировано общее собрание работников завода.