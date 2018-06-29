На администрацию Плавского района составлен протокол

Администрация Плавского района неисполнила предписание Россельхознадзора.



Установлено, что на земельном участке сельскохозяйственного назначения площадью 0,82 га в МО Молочно-Дворское, а также на части земельного участка, смежного с ним, не ликвидированы свалки отходов производства и потребления.

В местах размещения ТБО знаков, трафаретов, ограждений, запрещающих сброс мусора, не установлено. Правоустанавливающих документов, разрешающих отвод частей земельных участков под размещение свалок отходов потребления администрацией не представлено.

За выявленные нарушения в отношении администрации Плавского района составлен протокол об административном правонарушении по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ. Материалы административного дела направлены в мировой суд. Повторно выдано предписание об устранении нарушений земельного законодательства РФ.