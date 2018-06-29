Напросился

Исполняющий обязанности главы администрации Новомосковска Алексей Бирюлин подтвердил, что свою кандидатуру на эту должность предложил сам.



«Знаете, за последнее время в регионе создана такая атмосфера, при которой, если человек хочет и может работать – ему дают возможность себя проявить. Это большое преимущество нашей области. Конкретно – мой пример. У нас был разговор с Алексеем Геннадьевичем, в ходе которого мы обсуждали ситуацию в муниципалитетах, в том числе в Новомосковске. Он внимательно выслушал мои оценки текущей ситуации, предложения о развитии. Задавал много вопросов, высказал свое мнение.

Это не секрет, наверное, что с Алексеем Геннадьевичем надо говорить прямо, а не ходить вокруг да около, и я предложил свою кандидатуру. Полагаю, были на рассмотрении и другие кандидаты, но через некоторое время губернатор поддержал мою инициативу», — цитирует Бирюлина «Новомосковск сегодня».

Ранее зампред областного правительства Валерий Шерин поделился, что тульский губернатор Алексей Дюмин высоко оценил потенциал Бирюлина.

Переезжать в Новомосковск новый ио главы не планирует.

«Мы с семьей живем совсем недалеко, в Шатске. Не думаю пока, что в переезде есть необходимость — жильем я обеспечен, дорожная связь между главными городами области в хорошем состоянии, доехать можно меньше чем за час, и тысячи людей ежедневно ездят этим маршрутом. Так что не думаю, что это целесообразно. Но если потребуется – буду обдумывать и такой вариант», — добавил он.

Напомним, предыдущий глава администрации Новомосковска Вадим Жерздев был задержан сотрудниками ФСБ утром 4 июня. По его домашнему адресу, а также в здании администрации прошли обыски. 5 июня Жерздеву предъявили обвинение по ч. 1 ст. 285 УК РФ (превышение должностных полномочий). Центральный окружной суд Тулы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 августа.

Оказалось, что уголовное дело, по которому задержали и арестовали Жерздева, основано на событиях 1,5-годовой давности. Суть дела — в аукционе на право выкупа муниципальной земли под парковку. По некоторым данным, администрация Новомосковска выставила на торги три участка земли на улице Трудовые резервы. Но после того, как на торги заявилась неизвестная московская фирма, администрация остановила аукцион и сняла землю с реализации.