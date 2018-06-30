Руководителям 38 тульских УК внесены представления

Прокуратурой области обобщена практика прокурорского надзора в сфере соблюдения законодательства, регулирующего процедуру выбора способа управления многоквартирными домами и улучшение жилищных условий граждан.



Она показала, что в нарушение требований федерального законодательства управляющие компании, собирая денежные средства за содержание и ремонт жилого помещения с собственников помещений в многоквартирном доме, своевременно не принимали меры к надлежащему содержанию общего имущества.

В целях устранения выявленных нарушений закона в этой сфере прокурорами внесены представления руководителям 38 управляющих организаций.