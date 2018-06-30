В Тульской области на 15% выросло число пересмотров судебных решений

Тульским областным судом в 2017 году по кассационным представлениям прокуратуры области и жалобам участников процесса пересмотрено 166 судебных решений по уголовным делам и материалам.



Это на 15,6% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, который составлял 140 судебных решений.

Увеличилось количество кассационных представлений о пересмотре судебных решений в отношении осужденных лиц с 24 в 2016 году до 28 в 2017 году, в том числе в отношении 9 лиц представления принесены в связи с расхождением позиции прокуратуры области с решением, принятым судом апелляционной инстанции, из которых представления удовлетворены в отношении 6 лиц.

Удовлетворяемость кассационных представлений составила 96,4% (в 2016 году — 100%). Без удовлетворения оставлено 1 кассационное представление.

Причинами изменения и отмены приговоров во втором полугодии 2017 года явились: неправильная квалификация действий осужденных, неправильное применение уголовного закона при назначении наказания, нарушение требований уголовно-процессуального закона.