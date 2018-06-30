Что требуют депутаты от тульских перевозчиков

Депутаты Тулгордумы рассмотрели и единогласно одобрили проект решения об установлении требований к лицам, осуществляющим регулярные перевозки по муниципальным маршрутам.



Требования включают:

1) соблюдение максимального количества транспортных средств различных классов, которое разрешается одновременно использовать для перевозок по маршруту регулярных перевозок в соответствии с установленным расписанием;

2) осуществление перевозок по маршруту регулярных перевозок в соответствии с установленным расписанием, при этом максимально допустимое соотношение между количеством рейсов, не выполненных в течение одного квартала, и количеством рейсов, предусмотренным для выполнения в течение данного квартала установленным расписанием (далее также — максимально допустимое соотношение между количеством рейсов), должно составлять не более 4 процентов. Максимально допустимое соотношение между количеством рейсов определяется уполномоченным органом местного самоуправления на осуществление функций по организации регулярных перевозок на территории муниципального образования город Тула;

3) передачу в региональную навигационно-информационную систему Тульской области информации о месте нахождения каждого транспортного средства;

4) обеспечение исправной работы установленных в транспортном средстве оборудования для перевозок пассажиров из числа инвалидов, системы контроля температуры воздуха, электронного информационного табло, оборудования для безналичной оплаты проезда в случае, если указанные характеристики транспортных средств предусмотрены решением об установлении или изменении маршрута регулярных перевозок и (или) заявкой на участие в открытом конкурсе, поданной участником открытого конкурса, которому выдается свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок;

5) информирование уполномоченного органа местного самоуправления на осуществление функций по организации регулярных перевозок, а также владельцев автовокзалов или автостанций об изменении тарифов на регулярные перевозки не позднее чем за тридцать календарных дней до дня начала осуществления регулярных перевозок по измененным тарифам.