Тулячка Инна Агафонова обратилась к властям с просьбой засыпать щебнем дорожки на четвертом кладбище Тулы и обустроить там общественный туалет.



По словам начальника управления по благоустройству горадминистрации Татьяны Матвеевой, работа по щебенению уже проводится. В прошлом году щебнем было засыпано 4600 кв. м, в 2018 году в планах выполнение работ на 4800 кв. м.

Директор МКУ «Комбинат спецобслуживания населения» Руслан Милованов сообщил, что на данный момент ведется разработка сметы по строительству общественного туалета. Летом 2019 года объект будет построен.