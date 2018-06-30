Парковку на Союзной после активной деятельности рабочей группы решено сделать платной

Депутаты Тулгордумы приняли решение о работе нового парковочного пространства между улицами Союзной и Благовещенской, где завершается благоустройство в рамках реализации проекта «Тульская набережная».



Парковка рассчитана на 200 мест, 10% из которых предусмотрены для бесплатной парковки инвалидов.

Вопрос организации работы парковки обсуждался на заседаниях рабочей группы по оптимизации платного парковочного пространства, в которых принимали участие депутаты Тульской городской Думы, представители администрации города, общественного движения «Свободная Тула», Общественной палаты Тульской области, Общероссийского народного фронта. Принятию данного решения предшествовала работа по изучению мнений и предложений общественности и специалистов, подчеркнули в Тулгордуме.

Планируется организовать работу парковки с понедельника по пятницу, с 08:00 до 19:00 мск. Первые три часа размещения транспортного средства на парковке будут бесплатными, каждый последующий час – 100 рублей. В выходные и праздничные дни парковка будет функционировать бесплатно. Предлагается действие абонементов на данную парковку не распространять.

В обязательном порядке транспортные средства инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, иных лиц, перевозящих инвалидов или участников Великой Отечественной войны, при наличии парковочного разрешения могут размещаться бесплатно.

Также в соответствии с требованиями федерального законодательства предлагается выделить 10% от общего количества парковочных мест, на которых бесплатно могут парковаться транспортные средства инвалидов I и II групп, а также законных представителей ребенка-инвалида и иных лиц, перевозящих инвалидов I и II групп или детей-инвалидов, при наличии парковочного разрешения. Бесплатно на парковке могут размещаться транспортные средства экстренных и оперативных служб, имеющие соответствующее цветографическое оформление.

Председатель постоянной комиссии по жизнеобеспечению города, транспорту и связи Анастасия Дементьева добавила, что данному решению предшествовала активная деятельность рабочей группы и общественности.