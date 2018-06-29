Цкипури: В Туле ведётся беспрецедентная работа

Мэр Тулы оценил подготовку Тулы к отопительному сезону, о которой ранее рассказывал замглавы горадминистрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Роман Мурзин.



«В Большой Туле ведется беспрецедентная работа по замене сетей жизнеобеспечения. Мы видим, территория развивается, поставленные задачи планомерно выполняются – в первую очередь, это касается теплоснабжения, водоснабжения, газификации. Все, что было обещано жителям на сходах, на встречах с руководством Тулы, выполняется. Важно, чтобы жители были проинформированы о ходе работ», — приводит слова мэра пресс-служба Тулгордумы.

В настоящее время на 2018 год предусмотрены бюджетные средства в размере 240 млн рублей на реализацию 29 объектов (из них 228 млн выделено из бюджета города, 10,6 млн – бюджет области, 1,3 млн рублей – деньги жителей по программе «Народный бюджет»).