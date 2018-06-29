Тульские очистные сооружения накроют куполом

На тульских очистных сооружениях установят купол для очистки воздуха.



«Тулагорводоканал» разработал проектно-сметную документацию, были проведены изыскательские работы по устройству куполов с установкой вытяжной вентиляции над приемной камерой на очистных сооружениях Тулы. Определена подрядная организация, которая выполнит строительно-монтажные работы – это компания «Регион71».

На следующей неделе подрядчик приступит к модернизации системы вентиляции здания с устройством купола с системой приточно-вытяжной вентиляции и очисткой удаляемого воздуха над приемной камерой очистных сооружений.