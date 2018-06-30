Дюмин озаботился необходимостью борьбы с коррупцией

29 июня губернатор Алексей Дюмин провел заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Тульской области.



На заседании были рассмотрены вопросы государственного финансового контроля за расходованием бюджетных средств, а также профилактики коррупционных правонарушений при распределении бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса.

Дюмин отметил, что коррупционные проявления в сфере расходования бюджетных средств могут привести к нецелевым и неэффективным тратам и даже финансовым хищениям из бюджета.

«Необходимо постоянно улучшать механизмы профилактики коррупционных правонарушений. Снижать коррупционные риски в финансовой сфере настолько, насколько это возможно», — подчеркнул он.

По словам главы региона, чтобы обеспечить законность и прозрачность финансовой деятельности, необходимо грамотно организовать государственный финансовый контроль. Это позволит выявлять нарушения и повышать ответственность всех, кто задействован в распределении и освоении бюджетных средств.

Дюмин также отметил, что законом предусмотрены различные меры господдержки сельхозпроизводителей, и тульские аграрии их активно используют.

«На эти цели из бюджета, в том числе федерального, выделяются значительные средства. Их распределение должно быть открытым, прозрачным и понятным. При этом необходима четко выстроенная система контроля их целевого использования со стороны государства», — сказал губернатор.