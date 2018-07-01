В регионах ЦФО прошли митинги против повышения пенсионного возраста

В нескольких регионах Центрального федерального округа в воскресенье состоялись митинги против повышения пенсионного возраста.



Так, акция, организованная сторонниками Алексея Навального, состоялась во Владимире, сообщает «Интерфакс». Сначала активисты собрались у здания филармонии на Садовой площади, после чего проследовали до гайд-парка, где прошел сам митинг. Собравшиеся высказывали несогласие с изменением пенсионного законодательства и требовали отменить повышение пенсионного возраста.

В Белгороде в парке Ленина прошел несогласованный митинг против повышения пенсионного возраста, организованный также сторонниками Навального. По словам представителя штаба, митинг проходил в специально отведенном месте, где согласование не требуется. В пяти городах Ивановской области региональное отделение КПРФ организовало и провело митинги против изменений пенсионного законодательства. По данным организаторов, на митинг к памятнику Ленину в областном центре на одноименной площади вышли не менее 600 человек. Аналогичные акции прошли в Кинешме, Вичуге, Шуе и Родниках.

Кроме того, накануне согласованные митинги против повышения пенсионного возраста провели в Смоленске и Белгороде региональные отделения КПРФ. Также митинги против повышения пенсионного возраста прошли в Брянске, Ставрополе, Краснодаре, Томске, Омске, Хабаровске, Мурманске.

Правительство РФ ранее одобрило изменение пенсионной системы, решив постепенно повышать пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин — 55 лет.