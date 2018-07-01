В Заокском районе «Тулэнерго» хочет прокладывать трассу через лес, Дюмин поручил уладить вопрос с жителями и экологами

В «Тулэнерго» придумали, как повысить надёжность электроснабжения Заокского района.



В 2018 году ведётся проектирование высоковольтной линии Ленинская-Ясногорск с заходами на подстанцию Заокская. Но, как отметил директор «Тулэнерго» Юрий Тимонин, возникли проблемы: для того, чтобы проложить трассу линии к поселку Заокский со стороны Тулы через лес, необходимо получить разрешение от регионального министерства природных ресурсов и экологии, а также согласовать проект с собственниками личных участков.

Тульский губернатор Алексей Дюмин взялся помочь и поручил министру природных ресурсов и экологии Юрию Панфилову оказать содействие в решении проблемы по прокладке линии электропередачи в Заокском районе. А администрации района – организовать взаимодействие собственников земельных участков и энергетиков для согласования работ.