Дюмин нашёл деньги на лыжероллерную трассу

29 июня председатель комитета Тульской области по спорту Дмитрий Яковлев на выездном брифинге для журналистов сообщил о ходе строительства лыжероллерной трассы в поселке Косая Гора.



Он напомнил, что в 2016 году юные лыжники обратились к губернатору Алексею Дюмину с просьбой создать условия для занятия лыжами и другими видами спорта на месте лыжной трассы, которая была закрыта в 90-е годы прошлого века.

По поручению главы региона был создан временный пункт для спортсменов, а в этом году началось строительство полноценной лыжной базы и лыжероллерной трассы.

По словам председателя комитета, планируется проложить трассу шириной 6 м и протяженностью 2,5 км со срезками, стартовой и финишной площадками, а также разборной модульной трибуной. Также в перспективе предполагается возвести административно-бытовой комплекс, в котором будут находиться помещения для персонала и тренеров, а также медпункт и раздевалки. Трасса будет открыта для всех желающих круглый год», — сказал Дмитрий Яковлев.

По словам Яковлева, строительство ведется на средства, привлеченные из внебюджетных источников. Обустройство самой трассы планируется завершить осенью этого года.