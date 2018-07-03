Зачем в Тульской области создали Совет фермеров

28 июня состоялось первое заседание Совета фермеров при министерстве сельского хозяйства Тульской области.



В мероприятии приняли участие министр сельского хозяйства региона Дмитрий Миляев, представители фермерского сообщества.

По словам Миляева, Совет должен стать рабочим органом, способствующим развитию фермерства и сельскохозяйственной кооперации, внедрению новых механизмов финансовой и нефинансовой поддержки. Он создан для обеспечения открытости деятельности при принятии управленческих решений. Сейчас в Тульской области действует свыше 600 фермерских хозяйств.

В каждом районе были выбраны представители, которые и вошли в Совет. На первом заседании избраны председатель, заместитель председателя и секретарь Совета.

Министр сельского хозяйства также отметил, что развитие фермерских хозяйств является одной из приоритетных задач, достижение которой возможно только при условии тесного сотрудничества с фермерских сообществом. Именно для этого, по его словам, и был создан Совет фермеров.

«Мы рассчитываем на непосредственное участие в определении форм и условий поддержки, на получение обратной связи об их эффективности и востребованности», – сказал министр.

В этом году на помощь фермерам выделены средства на реализацию целого ряда мероприятий. Заседания совета фермеров будут проходить не реже 1 раза в месяц.