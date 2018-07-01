В России выросли тарифы ЖКХ и заработал «пакет Яровой»

С 1 июля платежи за коммунальные услуги вырастут в среднем на 4%.



«Индексы утверждены с учетом среднего роста платы граждан за коммунальные услуги в России с 1 июля 2018 года в размере не более 4%», — говорится в пояснении к документу на сайте кабмина.

Увеличение тарифа зависит от субъекта, для каждого из которых указаны конкретные индексы, они могут быть как больше, так и меньше среднероссийской ставки.

Среди лидеров роста индексов — Москва и Новгородская область (5,5%), Санкт-Петербург (6%), Башкортостан (5,9%), Омская область (5%). Наименьшая индексация предусмотрена в Северной Осетии (3%), Кабардино-Балкарии (3,3%), Дагестане (3,3%), в Карачаево-Черкесии, Чечне и Адыгее, а также на Сахалине (3,4%). На Чукотке, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, в Самарской и Московской областях средний платеж за коммунальные услуги вырастет на 4%.

Также 1 июля вступает в силу очередная реформа в рамках «пакета Яровой». Речь о пакете антитеррористических поправок в законы, предложенных депутатом Госдумы Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым.

Теперь операторы связи должны будут хранить записи разговоров и переписку клиентов до полугода.

На выполнение этого закона компании потратят миллиарды рублей. МТС оценивает расходы на исполнение закона в течение пяти лет в 60 млрд рублей. «Вымпелком» («Билайн») готов потратить 45 млрд рублей за такой же срок. «Мегафон» — 35−40 млрд рублей в течение пяти лет. Tele2 потребуется несколько десятков миллиардов рублей в ближайшие два-три года.