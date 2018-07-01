«Свободная Тула»: Люди от власти в строгих костюмах и платьях пытались убедить туляков в том, что безумно полезно для здоровья работать до 65 и 63 лет, но выглядело крайне глупо

29 июня в Туле состоялись общественные слушания законопроекта повышения пенсионного возраста для мужчин до 65 лет и для женщин до 63 лет.



Присутствовавший на слушаниях ясногорский общественник Владислав Плотников рассказал, что многие участники были против пенсионной реформы. Среди тех, кто выступал за, был тульский депутат Госдумы от «Единой России» Владимир Афонский. Сам Плотников подал письменные возражения против повышения пенсионного возраста.

«Люди от власти в строгих костюмах и платьях пытались убедить туляков в том, что безумно полезно для здоровья работать до 65 и 63 лет, что стране нужны эти герои капиталистического труда, но вышло неубедительно и выглядело крайне глупо. Особенно понравилась статистика о продолжительности жизни мужчин в ТО — 64 года и 8 месяцев. ПФР, вам мужики, очень благодарен!» — прокомментировали мероприятие активисты движения «Свободная Тула».

Ранее глава Общественной палаты Тульской области Александр Воронцов назвал положительной пенсионную реформу, тогда как члены общественного совета Новомосковска её категорически не поддержали.