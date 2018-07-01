Мужчинам Тульской области нет смысла ожидать заслуженного отдыха. Туляки предложили вместо пенсионной реформы ввести налог на богатых и урезать зарплаты госаппарата

29 июня в тульском Доме Дворянского собрания прошли общественные слушания о предстоящей пенсионной реформе, повышении возраста граждан выхода на пенсию по старости.



В президиуме на общественных слушаниях заседали: министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов, депутат Государственной Думы РФ Владимир Афонский, заместитель управляющего отделением ПФР по Тульской области Людмила Маслова, уполномоченный по правам человека в Тульской области Татьяна Ларина, председатель комитета по социальной политике Тульской областной Думы Ольга Зайцева, председатель Общественной палаты Тульской области Александр Воронцов.

Мероприятие больше походило на стремление чиновников убедить общественность региона в необходимости повышения возраста граждан при выходе на пенсию. Представитель пенсионного фонда Людмила Маслова сообщила присутствующим о предложенном правительством РФ законопроекте об изменениях пенсионного законодательства. Министр труда и соцзащиты рассказал о тех категориях граждан, которых изменения пенсионной реформы не коснутся – это льготники, работники вредных производств, а также жители районов, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Между тем, после доклада чиновников, представителям общественности было предложено не озвучивать своё мнение о пенсионной реформе, а ограничиться вопросами к представителям власти, находящимся в президиуме. Такое предложение не нашло поддержки со стороны общественников.

Мной было сообщено, что согласно сведениям Федеральной службы государственной статистики, ожидаемая продолжительность жизни мужчин в Тульском регионе составляет от 64,1 до 64,8 лет, т. е. ниже 65 лет, при таком обстоятельстве, мужчинам в регионе нет смысла надеяться выйти на заслуженный отдых.

Ожидаемая продолжительность жизни в Тульской области:

— оба пола — 70,06

— мужчины — 64,01

— женщины — 76,01

Источник — сайт о статистике населения, ЦСБД Росстата

И был задан вопрос: Что думают по этому поводу чиновники? Однако вместо ответа депутат госдумы РФ Владимир Афонский подверг сомнению эти цифры сообщив, что ситуация совсем иная и намного более радостная.

Представители общественности Тульской области приводили много убедительных доводов о недопустимости повышения пенсионного возраста и задавали вопросы. Общественник Юрий Алексеев напомнил об ответственности перед народом за проводимые реформы. Сокращение населения Тульской области уже сопоставимо с потерями в Великой Отечественной войне, сказал он.

Алексеев задал членам президиума вопрос: кто из них не поддерживает пенсионную реформу? Кто считает ее недопустимой? Не ухудшит ли она ситуацию в стране? В ответ депутат Владимир Афонский заявил, что это не пенсионная реформа, а только законопроект. И что общественные слушания проводятся, чтобы ознакомить людей с законопроектом.

Общественница справедливо подвергла критике выступление главы Общественной палаты региона Александра Воронцова в Общественной палате РФ, сообщив: «Вы должностное лицо, а не общественное. Вы не выражаете мнение общественности».

Пенсионной реформой предполагается увеличить пенсию на 1000 рублей, при этом увеличив возраст выхода на пенсию для женщин до 63 и для мужчин до 65 лет. По этому поводу выступил присутствующий в зале 80-летний пенсионер председатель Общественного совета МО Заокский район Смоленцев Владимир Петрович.

Он рассказал, что всё еще продолжает работать, поскольку его лекарства очень дорого стоят, и прибавка в тысячу рублей его не спасет. А что могло бы спасти – он перечислил: это введение прогрессивного налога для богатых людей, сокращение зарплат работников Роснефти, зарплат работников госаппарата, сокращение их числа, которое выше, чем в других странах, улучшение демографической ситуации вместо того сокращения населения, которое наблюдается сейчас и ряд других мер.

Председатель Общественной палаты Тульской области Александр Воронцов, подводя итоги встречи, отметил, что изменение пенсионного законодательства — это неизбежное и необходимое решение. Все предложения участники встречи и каждый житель нашей области может направить в адрес региональной Общественной палаты по электронной почте opto@tularegion.ru или представить лично по адресу: Тула, проспект Ленина, 49. Все предложения будут систематизированы и направлены в адрес Общественной палаты Российской Федерации.

Член Общественного совета

при министерстве внутренней политики

и развития местного самоуправления в Тульской области

Владислав Плотников

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