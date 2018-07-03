В России ввели ограничения для неэкологичного транспорта

С 1 июля в России вступили в силу поправки в Правила дорожного движения. Они усиливают ограничения на въезд неэкологичного транспорта — автомобилей с грязным выхлопом.



Появился знак «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств». Это касается владельцев машин класса «Евро-0», «Евро-1», «Евро-2».

Информационная табличка «Экологический класс транспортного средства» будет устанавливаться в комбинации с другими знаками.

Нововведения могут действовать в районах с неблагоприятной экологической обстановкой. За исполнением закона будут следить инспекторы и дорожные камеры.