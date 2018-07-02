В Дубенском районе чиновников оштрафовали на 200 тысяч рублей за деградацию земель

Россельхознадзор обнаружил нарушения земельного законодательства в Дубенском районе.



Установлено, что на земельных участках сельскохозяйственного назначения общей площадью 1,08 га в МО Протасовское не выполняются установленные требования и обязательные мероприятия по улучшению, защите земель, охране почв и предотвращению негативного воздействия на окружающую среду и других процессов. В результате происходит деградация земель.

Также на всей площади наблюдается зарастание сорной многолетней растительностью, деревьями, кустарниками. В местах размещения отходов потребления знаков, трафаретов, ограждений, запрещающих сброс мусора, не установлено. Правоустанавливающих документов, разрешающих отвод частей земельных участков под размещение свалок отходов потребления не представлено.

В июне 2018 года за выявленные нарушения администрация МО Протасовское привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 200 тысяч рублей. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений, а также главе администрации внесено представление для устранения причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.