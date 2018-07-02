«Петровский квартал» незаконно лишили горячей воды

Прокуратура провела проверку по факту прекращения 7 июня поставки газа на котельную ООО «Энергоресурс» в поселке Петровский Ленинского района.



Установлено, что прекращение поставки газа привело к отсутствию горячего водоснабжения и теплоснабжения микрорайона «Петровский квартал».

Проверка показала, что ООО «Энергоресурс» не исполняет условия договоров газоснабжения, заключённых с АО «Газпром межрегионгаз Тула» в части оплаты потребленного газа. В связи с неоплатой задолженности была принудительно прекращена транспортировка газа на котельную, что привело к прекращению горячего водоснабжения потребителям – жителям 21 многоквартирного дома и воспитанникам детского сада.

Такие действия являются незаконными, поскольку прекращение поставки газа на котельную привело к прекращению поставки горячего водоснабжения добросовестным потребителям, а также на социально значимые объекты, чем нарушаются права добросовестных потребителей. Таким образом, права граждан-потребителей на получение коммунальной услуги по горячему водоснабжения надлежащего качества, нарушены, сообщилт в облпрокуратуре.

Прокурором в Ленинский районный суд предъявлено административное исковое заявление о признании незаконным бездействия ООО «Энергоресурс», обязании ООО «Энергоресурс» погасить задолженность по оплате потребленного природного газа в полном объеме, признании незаконным действия АО «Газпром межрегионгаз Тула», обязании АО «Газпром межрегионгаз Тула» возобновить подачу газа.

Решением Ленинского районного суда требования прокурора удовлетворены, решение суда обращено к немедленному исполнению.