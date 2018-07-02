В Новомосковске два молодых фельдшера вместо инфаркта увидели у женщины проблемы с позвоночником, она погибла

В Новомосковске два молодых фельдшера осуждены за причинение женщине смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.



24-летний фельдшер Новомосковской городской клинической больницы 24-летняя Татьяна П. и фельдшер кабинета неотложной медицинской помощи поликлинического отделения №1 филиала №3 25-летняя Кристина Г. признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ.

Суд установил, что 15 августа 2017 года 66-летняя жительница Новомосковска вызвала бригаду скорой медицинский помощи по месту жительства в связи с плохим самочувствием. Фельдшер бригады скорой помощи Татьяна П. около 02:30 мск произвела медицинский осмотр женщины и приняла жалобы на ее состояние здоровья. При этом не предприняла необходимых лечебно-диагностических мероприятий, направленных на установление точного диагноза заболевания, проигнорировала жалобы на стойкость болевого синдрома в грудной клетке и появление болей в правой лопатке, прогрессирование заболевания на протяжении 5 дней, неоднократность обращения потерпевшей с аналогичными жалобами за медицинской помощью, а также появление одышки при физической нагрузке с усилением болевого синдрома, не проявив должной настороженности, при проведении электрокардиографического исследования не выявила признаки, указывающие на ишемическое повреждение миокарда и начинающийся инфаркт миокарда.

Недооценив тяжесть состояния женщины, фельдшер выставила ей неправильный диагноз «остеохондроз», при наличии абсолютных показаний к госпитализации в кардиологическое отделение, меры к госпитализации женщины не приняла, чем лишила возможности оказания ей своевременной, полной, адекватной тяжести состояния квалифицированной медицинской помощи в стационарном медицинском учреждении, своевременность которой могла на данном этапе предотвратить наступление смерти.

Вслед за этим, 16 августа по сообщению от медрегистратора фельдшер кабинета неотложной медицинской помощи Кристина Г. явилась по указанному по месту жительства к потерпевшей, где произвела медицинский осмотр и приняла жалобы на ее состояние здоровья. При этом Кристина Г., также имея возможность адекватно оценить состояние больной, достоверно зная о том, что 13 и 15 августа женщина обращалась с аналогичными жалобами за медицинской помощью в отделение скорой медицинской помощи , не предприняла необходимых лечебно-диагностических мероприятий, направленных на установление точного диагноза заболевания, не направила женщину на консультацию к кардиологу и неврологу, не провела и не назначила ей ЭКГ и ЭКГ в динамике. Недооценив тяжесть состояния потерпевшей, Кристина Г. выставила ей неправильный диагноз «цервикалгия», меры к госпитализации не приняла.

Ненадлежащее исполнение медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей по оказанию квалифицированной медицинской помощи повлекло смерть женщины 19 августа около 03:20 мск в Новомосковской горбольнице от инфаркта миокарда.

Судом Татьяне П. назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года 5 месяцев с лишением права заниматься медицинской деятельностью на срок 3 года, Кристине Г. назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года 6 месяцев с лишением права заниматься медицинской деятельностью на срок 3 года. Приговор суда в законную силу не вступил.