Доля молодых людей, желающих покинуть Россию, достигла максимума

Число россиян в возрасте от 18 до 24 лет, заявивших о желании переехать за границу, выросло по сравнению с предыдущими годами и составляет 31%, следует из опроса ВЦИОМ, поступившего в распоряжение РБК.



Доля молодых людей, заявивших о своем желании покинуть Россию, достигла максимума за пять лет (в 2013 году такой ответ также дали 31% опрошенных). В 2014–2017 годах это число колебалось от 21 до 26%. При этом в целом среди всех возрастных групп число россиян, заявивших о своем желании уехать на постоянное место жительства за границу, составляет 10%.

44% из тех, кто сообщил о готовности переехать, заявили, что пока не знают, когда это может произойти, а 41% рассказали, что пока ничего для возможной эмиграции не предпринимали. 26% желающих уехать на ПМЖ за границу рассказали, что приступили к сбору информации о стране, 22% приступили к изучению иностранного языка, 21% консультируются с переехавшими за границу, а 19% откладывают деньги на эту цель, пишет «РБК».

Среди стран, куда хотят переехать россияне, лидирует Германия. О своем желании переехать туда заявили 16% россиян. Затем идут США (7%), Испания (6%), Канада (5%) и Италия (4%). Еще 4% заявили, что хотели бы переехать в одну из стран Европы, но пока не определились, куда.