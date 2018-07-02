Жители улицы 25 лет освобождения в Алексине написали обращение к губернатору Тульской области Алексею Дюмину против строительства рядом с их домами бетонного завода.



Как доложил на оперативном совещании в облправительстве глава администрации Алексина Павел Фёдоров, была проведена встреча с населением и владельцем строящегося предприятия, где будут фасовать кварцевый песок.

«Владельцу объяснили, что расчёты и проект должны быть сделаны с учётом санитарной зоны, с разрешения администрации», – пояснил он.

Также он пообещал до 1 сентября привести в порядок грунтовую дорогу, на которую также жаловались жители.