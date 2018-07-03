С начала года туляки не отравлялись прошедшей экспертизу продукцией

2 июня состоялась прямая линия с председателем комитета ветеринарии – главным государственным ветеринарным инспектором Тульской области Сергеем Кожевниковым.



В ходе прямой линии он сообщил, что с начала года в регионе не зафиксировано ни одного случая заражения людей и массовых пищевых отравлений при употреблении в пищу продукции, прошедшей ветеринарную санитарную экспертизу.

Было отмечено, что в ходе выездных проверок госавтоинспекторами было выявлено и снято с производства более 2 тонн некачественной и опасной в ветеринарно-санитарном отношении продукции.