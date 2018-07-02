Туляк украл 80 зеркал с иномарок на 3,5 млн рублей

Прокуратура Тулы направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении 80 краж зеркал с иномарок на общую сумму свыше 3,5 млн рублей.



31-летнего мужчина обвиняется в совершении 51 преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража), и 29 преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

В ходе следствия установлено, что в период с августа 2017 года по март 2018 года, в ночное время, обвиняемый совершил 80 краж зеркальных элементов с боковых зеркал заднего вида автомашин иностранного производства, припаркованных гражданами около многоквартирных жилых домов на неохраняемых стоянках. Ущерб, причиненный потерпевшим, составляет свыше 3,5 млн рублей.

Судом в отношении обвиняемого по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.