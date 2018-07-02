Жительница Щёкино сломала палец педиатру

В Щёкино 43-летняя женщина осуждена за причинение врачу-педиатру средней тяжести вреда здоровью.



Суд установил, что в июле 2017 года женщина гуляла со своей маленькой внучкой возле дома посёлка Головеньковский, где встретила лечащего врача внучки — 62-летнего педиатра, которая выходила из подъезда после осмотра больной. Бабушка обратилась к ней с требованием осмотреть ребёнка.

Та в присутствии матери осмотрела девочку и, забрав с собой медицинскую карту ребенка, начала покидать квартиру. Однако женщина, высказывая недовольство тем, что врач забирает медкарту с собой, догнала её уже на лестничной площадке и, удерживая в руку потерпевшей, умышленно нанесла один удар тыльной стороной левой кисти о стену подъезда, в результате чего врач получила перелом основной фаланги третьего пальца левой кисти.

Приговором суда злоумышленнице назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1,5 года, а также удовлетворены требования потерпевшей о компенсации морального вреда в размере 70 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.