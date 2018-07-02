СМИ: Вокруг экс-прокурора Тульской области сгущаются тучи

Александр Постригань, экс-глава Клинского района, задержан в Шереметьево при попытке покинуть страну, сообщает The Moscow Post. Ему вменяют нарушение должностных полномочий. Однако это может быть только формальным поводом.



Постригань руководил районом 22 года. Именно в Клинском районе развивалось «игорное дело» подмосковных прокуроров. В 2014 году Александр Постригань внезапно решил отойти от дел и был избран от «Единой России» в совет депутатов городского поселения Клин. Вместо себя Постригань согласовал назначение Алены Сокольской, супруги экс-фигуранта «игорного дела», прокурора Александра Козлова.

Впоследствии Козлов занимал должности первого заместителя прокурора Москвы и областного прокурора Тульской области. Со своего поста был освобожден указом Владимира Путина в мае.

По материалам следствия, Александра Постригань в 2013 году подписал акт о переселении жильцов из ветхого жилья в дом, в котором имелись недостатки. И экс-глава района о них знал. Сейчас дом начал разрушаться.

Козлова и Сокольскую подозревают в том, что в период с 2007 по 2010 год ни активно приобретали недвижимость в прибрежной полосе Теренифе (Испания). В то время Сокольская была замом Потсриганя, а Козлов заместителем прокурора Москвы, добавляет издание.