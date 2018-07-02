Дело тут нечисто

С арестом и отставкой экс-главы Новомосковска Вадима Жерздева в город начали свозить, предположительно, московский мусор.



В последние несколько недель, многие жители Новомосковска стали замечать на улицах города и подъездах к нему большое количество мусоровозов с государственными регистрационными номерами не из тульского региона. Фото и видео машин, полных мусора, в большом количестве размещено в социальных сетях.

Разумеется, новомосковцев взволновала судьба содержимого мусоровозов: где осуществляется утилизация, хранение либо переработка? Почему машины с мусором просто идут именно через наш город, ведь раньше подобного не наблюдалось?

Как и всякая информация, связанная с вопросами экологии и защиты окружающей среды, эта новость воспринимается особенно болезненно, и поэтому она быстро обросла слухами. Так, по неподтвержденным пока данным, мусор везут из Московской области, а его утилизация может осуществляться на территории Новомосковска или соседней Узловой. На руку распространению слухов играет и отсутствие какой-либо официальной информации по данному вопросу, пишет «Новомосковск сегодня».

Депутат Тульской областной Думы Денис Бычков запросил информацию у ио главы городской администрации Алексея Бирюлина.