В Туле на улице Шухова нашли труп мужчины

В Пролетарском округе Тулы проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела 49-летнего мужчины в одной из квартир дома по улице Шухова.



По предварительным данным, 2 июля 2018 года женщина приехала навестить своего отца. Входную дверь в квартиру она открыла своим ключом, после чего обнаружила тело отца без признаков жизни. Видимых признаков насильственной смерти следователями не установлено.

В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будет установлена причина смерти мужчины, а также все обстоятельства произошедшего.