Веневские чиновники не убрали свалки в срок, предписанный прокуратурой

Россельхознадзор проверил исполнение ранее выданного предписания в отношении администрации Веневского района.



В результате проверки было выявлено, что предписание в установленный срок не исполнено, а именно: не ликвидированы свалки отходов производства и потребления.

В местах размещения ТКО знаков, трафаретов, ограждений, запрещающих сброс мусора не установлено. Правоустанавливающие документы, разрешающие отвод частей земельных участков под размещение свалок отходов потребления администрацией не представлены.

За выявленные нарушения в отношении райдминистрации составлен протокол об административном правонарушении по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ. Материалы административного дела направлены в мировой суд. Повторно выдано предписание об устранении нарушений земельного законодательства.